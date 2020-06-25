В Екатеринбурге ООО «Татлинъ» не дало отсрочку по арендной плате «Дому печати»
Сегодня, 21:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прокуратура добивается восстановления прав клуба «Дом печати», который выселяют из здания типографии «Уральский рабочий», сообщает пресс-служба ведомства.
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В апреле 2020 года заведение временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Заведение не смогло вовремя оплатить аренду помещения, попросив снизить арендную плату. Но арендодатель решил не идти на уступки и выселил клуб из помещения.
Владельцы клуба подали в суд на владельца помещения ООО «Татлинъ». Прокуратура внесла последнему представление о нарушении норм на предоставлении отсрочки оплаты в период пандемии. При этом «Татлинъ» должен был заключить допсоглашение.
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