В Екатеринбурге во дворах появились палатки и шатры для голосования по Конституции
Сегодня, 13:57ОбществоФото: 66.ru
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Во дворах Екатеринбурга для голосования граждан по Конституции были развернуты шатры и палатки. В общей сложности их насчитывается 100 штук, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Конституция 2020, Екатеринбург
Так, в первый же день голосования во дворах были установлены шатры, на детских площадках и спортивных стадионах разместили палатки. Они представляют собой навесы без стен, под которыми располагается пластиковый стол и урна для бюллетеней.
Планируется ежедневно с 25 по 29 июня перемещать палатки в новые дворы.
Избирателю выдается бюллетень после демонстрации паспорта. При этом, проводится процедура бесконтактно. Ну, а для подтверждения личности человек должен снять маску.
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На всех участках выдаются маски для участников, а также измеряется температура.
В Нижнем Тагиле также стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. На участках каждому избирателю выдается ручка, маска, перчатки, а также предлагается обработать руки антисептиком.
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