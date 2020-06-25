В Екатеринбурге во дворах появились палатки и шатры для голосования по Конституции

Так, в первый же день голосования во дворах были установлены шатры, на детских площадках и спортивных стадионах разместили палатки. Они представляют собой навесы без стен, под которыми располагается пластиковый стол и урна для бюллетеней.

Планируется ежедневно с 25 по 29 июня перемещать палатки в новые дворы.

Избирателю выдается бюллетень после демонстрации паспорта. При этом, проводится процедура бесконтактно. Ну, а для подтверждения личности человек должен снять маску.

На всех участках выдаются маски для участников, а также измеряется температура.