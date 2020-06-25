В Екатеринбурге защитники парка заявили в полицию на депутата за фразу о террористах

Активистам не понравилась фраза Колесникова, в которой он назвал горожан террористами и попросил мэра столицы Урала «продолжать свою работу». По мнению активистов, Колесников воспользовался своим публичным статусом депутата, чтобы распространить информацию, порочащую группу граждан, выступающих против реконструкции. При этом он назвал их террористами, поэтому екатеринбуржцы решили привлечь его к ответственности за клевету.

Если что и провоцирует недовольство людей — так это словесное недержание таких, как этот Колесников, пишет Мансуров.