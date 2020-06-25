В Екатеринбурге защитники парка заявили в полицию на депутата за фразу о террористах
В Екатеринбурге активисты, которые выступают против реконструкции парка XXII Партсъезда, обратились в полицию и СК с заявлением на депутата Александра Колесникова. Они обвинили его в клевете. Об это на своей странице в Facebook написал Эдуард Мансуров.
Активистам не понравилась фраза Колесникова, в которой он назвал горожан террористами и попросил мэра столицы Урала «продолжать свою работу». По мнению активистов, Колесников воспользовался своим публичным статусом депутата, чтобы распространить информацию, порочащую группу граждан, выступающих против реконструкции. При этом он назвал их террористами, поэтому екатеринбуржцы решили привлечь его к ответственности за клевету.
Если что и провоцирует недовольство людей — так это словесное недержание таких, как этот Колесников, пишет Мансуров.
Напомним, что часть жителей близлежащих от парка домов выступают против реконструкции. В парке прошли две встречи, на которых присутствовали не менее 50 человек. Администрация Екатеринбурга пригласила активистов на встречу, по итогам которой чиновники вместе с подрядчиками обещали рассмотреть 14 предложений инициативной группы по изменению проекта реконструкции.