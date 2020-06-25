В Нижнем Тагиле 21 семья получила сертификаты на покупку жилья

Общая сумма средств, выделенных на госпрограмму по обеспечению жильем, составляет 26,9 млн рублей. Из них 15 млн рублей направлено из местного бюджета, из регионального и федерального бюджетов выделено 11,95 млн рублей.

Размер выплаты для каждой тагильской семьи составил 40% от стоимости жилья, также сумма вирировалась в зависимости от количества членов семьи. Обладателями наибольшей выплаты в 1 960 тысяч рублей стала семья из семи человек.

Всего среди получателей социальной выплаты 15 многодетных семей. В одиннадцати семьях воспитывается по трое детей, в трех — четверо и в одной — пятеро.