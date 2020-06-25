В Нижнем Тагиле молодая пара с ребенком решила заработать продажей наркотиков
В Нижнем Тагиле в суд направлено дело в отношении молодой пары, которая занималась сбытом наркотиков, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сожителей задержали в феврале 2020 года в лесополосе на улице Лебяжинской. Мужчина, заметив сотрудников ППС, выбросил сверток, в котором оказалось наркотическое вещество.
После задержания полицейские установили, что пара снимает квартиру на Вагонке. Там провели обыск и нашли все, что используется для фасовки наркотических веществ. Также у молодых людей изъяли около 200 грамм синтетического наркотика.
Ранее сожители не привлекались к уголовной ответственности. Они признались, что распространять наркотики начали в августе 2019 года, так как воспитывали малолетнего ребенка.
Они решили «подзаработать» легким способом, так как выручка в неделю составляла около 80 тысяч рублей. На протяжении полугода молодая пара ни в чем себе не отказывала, рассказали в МВД.
Уголовное дело передано в суд, молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.