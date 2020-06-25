В Нижнем Тагиле стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

На избирательных участках все организовано в соответствии с требованиями безопасности.

Все кабинки со шторками открыты, на входе проводится термометрия. Каждому участнику предлагается надеть перчатки, а также обработка рук антисептиком.

Даже охрана на входе стоит в масках.

Охрана Фото: TagilCity.ru

В отдельных пакетах находятся ручки, маска и перчатки.

Наборы для голосования Фото: TagilCity.ru

Кроме того, на участках стоят специальные коробки для помещения туда подписей за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». За участие в голосование в подарок дают магнитики.

Коробки Фото: TagilCity.ru

На отдельном стенде находится информация о предлагаемых поправках в Конституцию.

Отдельный стенд Фото: TagilCity.ru