В Нижнем Тагиле стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Нижнем Тагиле началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Уже начали приходить первые жители города, желающие оставить свой голос.
На избирательных участках все организовано в соответствии с требованиями безопасности.
Все кабинки со шторками открыты, на входе проводится термометрия. Каждому участнику предлагается надеть перчатки, а также обработка рук антисептиком.
Даже охрана на входе стоит в масках.
В отдельных пакетах находятся ручки, маска и перчатки.
Кроме того, на участках стоят специальные коробки для помещения туда подписей за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». За участие в голосование в подарок дают магнитики.
На отдельном стенде находится информация о предлагаемых поправках в Конституцию.
Сегодня в Свердловской области началось голосование по поправкам в Конституцию. В связи с этим к тагильчанам обратился глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что вместе с тем в дату всероссийского голосования стартует сбор подписей за присвоение Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести».