В Нижнем Тагиле замена двух участков теплотрассы на Вагонке обойдется в 10 миллионов
В Нижнем Тагиле МУП «Горэнерго-НТ» объявило о проведении двух аукционов на поиск подрядчика для замены двух участков теплотрассы на Вагонке. Начальная стоимость контрактов составляет 10,8 миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на сайте закупок.
Один из участков теплотрасс, где требуется замена труб, проходит от улицы Тельмана, 41 до улицы Тимирязева, 30. Начальная стоимость работ — 3,4 миллиона рублей. Второй участок идет от улицы Юности, 3/1 до проспекта Вагоностроителей, 12. Его замена обойдется в 7,4 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить железобетонные плиты, люки, трубы, произвести чистку канала и камер, сделать изоляцию труб и восстановить благоустройство после проведенных работ.
Итоги электронного аукциона для первого участка будут подведены 3 июля, для второго — 26 июня.
Напомним, ранее стало известно, что МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту трубопроводов теплосетей в Нижнем Тагиле. Стоимость контракта составила три миллиона рублей.