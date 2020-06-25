В Нижнем Тагиле замена двух участков теплотрассы на Вагонке обойдется в 10 миллионов

Один из участков теплотрасс, где требуется замена труб, проходит от улицы Тельмана, 41 до улицы Тимирязева, 30. Начальная стоимость работ — 3,4 миллиона рублей. Второй участок идет от улицы Юности, 3/1 до проспекта Вагоностроителей, 12. Его замена обойдется в 7,4 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить железобетонные плиты, люки, трубы, произвести чистку канала и камер, сделать изоляцию труб и восстановить благоустройство после проведенных работ.

Итоги электронного аукциона для первого участка будут подведены 3 июля, для второго — 26 июня.