В Нижнетагильском педколледже установят пожарную сигнализацию за 958 тысяч рублей
Сегодня, 16:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнетагильский педагогический колледж № 1 провел электронный аукцион по поиску подрядчика на установку пожарной сигнализации. Победителем признана организация снизившая цену до 958 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Всего на конкурс заявилось четыре претендента. Комиссия признала победителем магазин по пожарной безопасности «Армада», который снизил начальную цену контракта с 1,8 миллиона рублей до 958 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик должен демонтировать старый пожарный извещатель и установить новую сигнализацию с дымовым датчиком, а также провести работы по наладке устройства.
Срок проведения работ — до 31 августа.
Напомним, ранее стало известно, что пожарный извещатель за 1,9 миллиона рублей установят в ДК «Космос» на Северном поселке.
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