В Нижнетагильском педколледже установят пожарную сигнализацию за 958 тысяч рублей

Всего на конкурс заявилось четыре претендента. Комиссия признала победителем магазин по пожарной безопасности «Армада», который снизил начальную цену контракта с 1,8 миллиона рублей до 958 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен демонтировать старый пожарный извещатель и установить новую сигнализацию с дымовым датчиком, а также провести работы по наладке устройства.

Срок проведения работ — до 31 августа.