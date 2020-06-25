«Времена меняются, а герои остаются»: Сергей Безруков посетил выставку о Кузнецове
Сегодня, 09:35ОбществоФото: личная страница в Instagram Сергея Безрукова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге состоялось открытие выставки в честь уральского разведчика Николая Кузнецова. На торжественном мероприятии присутствовал актер Сергей Безруков, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Актер сделал снимок с племянницей разведчика Еленой Сакныне, которая также была приглашена.
Времена меняются, а герои остаются… Очень важно сохранить память об этом уникальном человеке и самом настоящем патриоте, сказал артист на открытии.
Позже в своем Instagram Безруков разместил видео с выставки и написал, что разведчик был «круче Джеймса Бонда».
Кроме того, актер побывал на параде Победы, прошедшем в городе, а также в Верхней Пышме — в Музее военной техники.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей