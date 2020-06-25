«Времена меняются, а герои остаются»: Сергей Безруков посетил выставку о Кузнецове

Актер сделал снимок с племянницей разведчика Еленой Сакныне, которая также была приглашена.

Времена меняются, а герои остаются… Очень важно сохранить память об этом уникальном человеке и самом настоящем патриоте, сказал артист на открытии.

Позже в своем Instagram Безруков разместил видео с выставки и написал, что разведчик был «круче Джеймса Бонда».