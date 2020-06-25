Забрали и поехали: екатеринбургские байкеры заказали пять мотоциклов по почте

Известно, что после получения посылки, адресат отправился домой на одном из байков «своим ходом».

По словам заместителя по логистике Макрорегиона Урал «Почты России» Сергея Волегова, зимой крупногабаритные отправления поступают со снегоходами, а с мая уже регулярно приходит мототехника.