Забрали и поехали: екатеринбургские байкеры заказали пять мотоциклов по почте
Сегодня, 12:06ОбществоФото: пресс-служба Почты России
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На этой неделе в Екатеринбург из Владивостока был доставлен необычный груз, состоящий из пяти мотоциклов, сообщает пресс-служба «Почты России».
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что после получения посылки, адресат отправился домой на одном из байков «своим ходом».
По словам заместителя по логистике Макрорегиона Урал «Почты России» Сергея Волегова, зимой крупногабаритные отправления поступают со снегоходами, а с мая уже регулярно приходит мототехника.
Чтобы груз в процессе доставки не был поврежден, он упаковывается в деревянную обрешетку. Ежемесячно почтовики Екатеринбурга отправляют около 1,5 тысяч крупногабаритных посылок. Максимальный вес отправления может доходить до 500 кг.
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