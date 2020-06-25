Жена умершего в Екатеринбурге врача рассказала, что он заразился COVID-19 на работе

Юлия Мансурова пояснила, что пандемия коронавируса не закончилась, смерть ее мужа — тому доказательство. Также она написала, что знает как много сделали коллеги ее мужа.

Бог судья тем людям, кто обвиняет врачей, обезумев от тяжести потери близких. Они не ведают, что творят, написала женщина.

Юлия рассказала, что люди слишком несерьезно относятся к происходящему.

Я уже спокойно читаю и слова нашего талантливого режиссера и владельца частного театра «Как государство с нами, так и мы с ним. Нам запретили, а мы продолжим репетиции». Спокойно читаю чатик своего дома, где собирается компания играть в волейбол. У меня уже все произошло.

По ее словам, кто-то из таких же беспечных людей принес вирус в больницу, где работал ее муж. И там заболели все, кто соблюдал карантин.

Отрицая очевидное, вы убиваете врачей. Вы убиваете себя. Вы убиваете знакомых и родственников. Ничего не кончилось. Услышьте это. Вирус — реален,написала Юлия.