Блогеров запретят? Как изменит Россию новый закон о просветительской деятельности

Первым нововведением стало закрепление в закон об образовании понятия «просветительская деятельность». К ней в России относят распространения знаний, опыта, формирования умений, навыков, ценностных установок вне рамок каких-либо образовательных программ. Это должно происходить в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Согласно правкам, запрещено использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции России.
Также для подписания международного договора в сфере образования теперь потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования и науки, или ведомства, в ведении которого находится вуз.
Собеседник редакции, знакомый с ситуацией, заявил, что причиной изменений могло послужить отсутствие в прежнем законодательстве положений, определяющих правовые основы просветительской деятельности, порядок ее осуществления и требования к участникам.
А такой правовой пробел — это предпосылка для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности пропагандистских мероприятий, в том числе направленных на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя,считает эксперт-юрист.
Директор частной школы «Монтессори академия» Татьяна Баландина считает, что такое ужесточение закона убережет детей от тех, кто под видом образования будет заниматься деструктивной деятельностью.
Я думаю, что это не плохо, если это действительно будет связано с тем, что людям незаинтересованным в образовании детей, а скорей заинтересованным в разжигании различных конфликтов, будут создаваться препятствия,рассказала редакции TagilCity.ru Татьяна Баландина.
Тревогу из-за поправок в законе об образовании одними из первых забили блогеры: они боятся лишиться работы. В аккаунтах соцсетей пользователи публиковали посты, в которых заявляли: «С 1 июня меня запретят. Именно в этот день вступит в силу принятый сегодня в Госдуме в третьем чтении закон о просветительской деятельности».
Я читала про опасения людей, которые ведут образовательные каналы, если правки в закон будут мешать их деятельности — это плохо, считает Татьяна Баландина.
Запрета своей деятельности из-за изменения закона об образовании не боится Instagram-блогер из Нижнего Тагила Евгения Дейстер. Девушка ведет блог о материнстве.
Думаю, ограничить меня в моих мыслях не могут. Я делюсь только своим опытом и мировоззрением. Даю другим мамочкам посмотреть со стороны на альтернативу воспитания, заявила Евгения.
При этом тагильчанка понимает, что такое регулирование стало продолжением прошлых нововведений по выводу блогеров из тени.
Если говорить о блогерах как о работе — закон о налогах уже есть. Люди, которые берут ответственность, они несут ее полностью. Это также, как в жизни — есть те, кто следит за цензурой, а есть — Моргенштерн,считает Евгения.
Однако не всегда блогеры подают правильный пример. В 2019 году в Нижнем Тагиле местный блогер снял видео, на котором трое молодых людей танцевали прямо на проезжей части на проспекте Ленина. Командой блогера был перегорожен проезд автотранспорту.
Ректор «Российского института театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский считает, что безответственность слова не одобряется ни в одной стране. А свобода слова, о которой люди мечтали при советской власти, сегодня в России есть.
Люди, собирающие серьезные аудитории, должны обращать свое внимание на то, что не только когда-то давно «Солнце останавливали словом, Словом разрушали города», как писал Гумилёв,поделился с реакцией TagilCity.ru Григорий Заславский.
Сегодня словом можно вывести людей на улицы и наоборот, убедить не выходить. Второй вариант намного сложней в условиях социальной депрессии, которая вызвана новой коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно предупреждать блогеров, собирающих несколько миллионов людей, что нельзя просто так безответственно что-то говорить, о чем-то или о ком-то, считает Заславский.
Мнения собеседников редакции разделились: кто-то из экспертов видит целый спектр проблем в нововведениях в законодательство, а кто-то и вовсе считает их бесполезными. Например, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что данные правки не могут быть эффективными, потому что люди не очень хорошо понимают, где грань между просветительской деятельностью и пропагандой.
Данные поправки бессмысленны, потому что пропаганда через призму просветительской деятельности пресекается той частью законодательства, которая направлена на противодействие экстремизма, терроризма и прочих вещей. Поправки только запутывают, потому что деяния, которые уже предусматривают наказание российским действующим законодательством, прописываются вторично, применительно к просветительской деятельности,рассказал TagilCity.ru Петр Кирьян.
Вопрос, не будут ли с введением поправок в закон об образовании понятия «просветительская деятельность» за неосторожность в высказываниях задерживать блогеров, журналистов и сотрудников прочих организаций, занимающихся просветительской деятельностью, остается без ответа.