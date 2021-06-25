Екатеринбуржец с редким генетическим заболеванием пожаловался на призыв в армию

Екатеринбуржец с редким генетическим заболеванием пожаловался на призыв в армию
Екатеринбуржец с редким генетическим заболеванием пожаловался на призыв в армию
Сегодня, 14:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
25-летнего парня хотят забрать в армию, несмотря на то, что у него диагностирована болезнь Бехтерева — неизлечимое генетическое заболевание, которое встречается редко. Помимо этого, у молодого человека есть ребёнок и жена, ждущая второго ребёнка. Но военкомат всё равно решил, что парень подлежит срочной службе.

О своём диагнозе молодой человек узнал только в марте 2021 года, однако боли у него начались несколько лет назад, к тому же парень занимался бодибилдингом. Из-за тренировок ситуация ухудшилась, и спорт ему пришлось оставить.

7 апреля мужчине пришла повестка. Ранее у него была отсрочка от армии из-за учёбы в университете. В 2020 году повестки не присылали, сообщает Е1.

В военкомате молодому человеку диагностировали сколиоз и остеохондроз, а возможности доказать своё заболевание ему не предоставили и выдали повестку, чтобы 18 июня он явился в военкомат, но вместо этого мужчина обратился в суд с просьбой признать его негодным. Заседание назначено на первую половину июля.

По словам юриста Евгения Крылова, который представляет интересы подавшего в суд мужчины, в военкомате 15 июля заканчивается призыв, нужное количество людей не набрано, поэтому и призывают всех подряд.

Напомним, в Нижнем Тагиле 21-летний парень подал в суд на военкомат из-за того, что его признали годным, несмотря на имеющееся у него плоскостопие третьей степени, предложив лечь в стационар при психиатрической больнице. Во время судебного заседания в иске ему отказали. Когда парень обратился с апелляцией в Областной суд, она тоже была отклонена.

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Екатеринбург
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