Экс-помощник барда Новикова сумел обанкротить «Бухту Квинс»

Экс-помощник барда Новикова сумел обанкротить «Бухту Квинс»
Экс-помощник барда Новикова сумел обанкротить «Бухту Квинс»
Вчера, 22:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В отношении жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», расположенного в Екатеринбурге, семнадцатый арбитражный апелляционный суд ввел процедуру наблюдения. Это сделано в рамках дела о банкротстве.

Соответствующее решение было принято на заседании, которое прошло 23 июня. Таким образом, заявление Александра Хренова было признано. В документе подчеркивается, что Хренов будет включен в третью очередь реестра требований кредиторов «Бухты Квинс», сообщает Ура.ру.

Напомним, иск к жилищно-строительному кооператива был подан 20 ноября. Согласно ему, Александр Хренов требует 5,7 миллиона рублей.

Строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году. Первую очередь сдали в 2009 году, однако вторая так и не была построена. Проект реализовывали шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, которого в ноябре 2020 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Обвиняемыми по делу о хищении 54 миллионов рублей у пайщиков кооператива были ранее Александр Новиков, Михаил Шилиманов, Лариса Ассонова. Однако в отношении барда уголовное преследование было прекращено.

Сюжеты:
Екатеринбург
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