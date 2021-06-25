«Это уже вообще никуда не годится»: Евгения Куйвашева поразили цены на морковь

В «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм — это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок,написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Он отметил, что на Урале непросто выращивать овощи, поскольку здесь «раз в четыре года бывает хорошая погода», а в остальное время регион переживает либо засухи, либо дожди и заморозки. Данный факт также сказывается на урожае.
Евгений Куйвашев отметил, что власти стараются сделать все возможное для того, чтобы оказать помощь свердловчанам.
Напомним, 123 миллиона рублей выделено для стабилизации цен на продукты и развитие агропромышленного комплекса в Свердловской области. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен.