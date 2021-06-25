Колонна автомобилей ГИБДД проехала по улицам Нижнего Тагила

Целью данного мероприятия является привлечение жителей города к проблеме безопасности на дорогах. По центральным улицам проехали шесть патрульных автомобилей и автобус, которые были раскрашены под символику юбилея, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Также во время пробега госавтоинспекция напомнила тагильчанам основы безопасного поведения, которое нужно соблюдать на дорогах.