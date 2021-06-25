Мэр Зеленоградска Кошевой 17 лет не может решить проблему ветхого жилья в городе

В Зеленоградске людям приходится проживать в разрушающихся домах, которым присвоили статус аварийных еще 17 лет назад. При этом глава Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой признает в качестве незаконно возведенного самостроя, подлежащего сносу, техпомещения, построенные в одно время с этими домами.

Еще в 2004 году госкомиссией было вынесено решение, что помещения на улице Володарского не пригодны для проживания людей и их следует снести. После признания зданий в качестве аварийных власти поменяли назначение земельного участка. Территорию передали под размещение гостинично-туристического комплекса. Профинансировала проект компания ООО «Вивагс», взявшая на себя обязательство расселить жителей зданий, попавших под снос. Властями Зеленоградска был предоставлен участок по улице Солнечной, но застройщик свои обещания так и не исполнил и ничего построено не было, сообщают «Новые известия». Только через десятилетие, в 2014 году, администрация вспомнила о ветхих строениях по улице Володарского и дала обещание жителям выделить новые квартиры. Главой Калининградской области Николаем Цукановым было подписано распоряжение о выделении 117 миллионов рублей для постройки 153-квартирного дома в Зеленоградске, в который планировалось переселение аварийщиков. При этом деньги из бюджета ушли, а люди так и остались жить в аварийных зданиях. В 2017 году администрация Зеленоградского округа захотела выполнить расселение 23-х домов довоенной эпохи, находящихся в центральной части города. Жилые здания на улице Володарского попали в этот перечень, но решение относительно сноса построек через несколько месяцев отменила судебная инстанция. В качестве основания приводилось то, что в составе межведомственной комиссии, которая обследовала строение, отсутствовали представители госпожнадзора, экологического надзора, органов регистрации прав на недвижимость, что поставило под сомнение объективность выводов комиссии. В программу региона по переселению из ветхих и аварийных строений жильцы не попали. Туда были внесены только здания, которые получили статус аварийных до 1 января 2017 года. Помимо этого, власти объяснили, что не могут осуществить переселение семей из ветхих строений на улице Володарского в маневренный фонд, поскольку свободных помещений на балансе мэрии нет. Кроме этого, региональные власти дошли до того, что снесли кирпичные сараи, которые изначально прилагались к зданиям на улице Володарского и которые являются элементом недоразвитой городской инфраструктуры, а точнее – выступают в качестве склада для угля и дров, нужных людям для печного отопления тех самых аварийных зданий. В мае прошедшего года вместо ордеров на получение нового жилья жителям трущоб предложили распоряжение главы Зеленоградского городского округа Сергея Кошевого "О сносе самовольно возведенных построек, незаконно располагающихся на территории муниципального образования”. Эта земля потребовалась для сдачи его в аренду с выкупом в будущем новыми собственниками. Договор аренды этого участка наделяет арендатора правом использовать площадь арендуемого участка целиком для возведения гостиницы в его границах. Но вопрос, по какой причине жилье, получившее статус ветхого и аварийного, еще не включили ни в какие программы переселения, до сих пор не разрешен.

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