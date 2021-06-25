Новый аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» объявлен в Тагиле

Новый аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» объявлен в Тагиле
Новый аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» объявлен в Тагиле
Сегодня, 13:21ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
После того, как на конкурс не поступила ни одна заявка, объявлен новый аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле. Цена контракта та же — 10,5 милиона рублей.

Заказчиком строительства архитектурной композиции «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов, выступает городская администрация.

На въездном знаке, согласно проекту, должен быть размещен герб города, Орден Трудового Красного Знамени и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания. Также должно появиться зубчатое колесо, которое было на предыдущей стеле.

Подать заявку на участие в электронном аукционе потенциальные подрядчики могут до 2 июля 2021 года.

Напомним, предыдущий аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле с ценой контракта 10,5 млн рублей не состоялся. На него никто не заявился.

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