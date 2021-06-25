Передозировка полицейского, шторм и сроки убийцам. Итоги дня в Свердловской области

Передозировка полицейского, шторм и сроки убийцам. Итоги дня в Свердловской области
Передозировка полицейского, шторм и сроки убийцам. Итоги дня в Свердловской области
Вчера, 21:16ОбществоФото: скриншот видеотрансляции Е1
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 июня.

Водитель начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова скончался в Красноуфимской больнице. Полицейский был обнаружен в неадекватном состоянии в подъезде многоквартирного дома. По предварительной версии, причиной могла стать передозировка наркотиками. Информацию о смерти сотрудника полиции подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. Там отметили, что мужчина в день смерти не исполнял свои служебные обязанности. В данный момент проводится проверка.

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 25 и 26 июня из-за возможных сильных ливней, грозы, града и ветра с порывами до 18 метров в секунду. О непогоде и возможных нарушениях в работе энергообъектов и транспорта предупреждает региональное МЧС. Спасатели рекомендуют свердловчанам принять отказаться от дальних поездок и походов. По данным синоптиков, в предстоящие выходные температура воздуха установится на отметке +24-25 градусов днем и +17 ночью.

Приговор трем подсудимым по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной вынесен в Свердловском областном суде. Также преступному трио вменяли совершение ряда других преступлений, совершенных в 2019 году. Приговором суда Екатерине Меньшиковой, которая нанесла Ксении Каторгиной несколько ножевых ранений, назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Михаил Федорович приговорен к 20 годам с ограничением свободы на 2 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима. К 20 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года приговорен Марат Ахметвалиев. Кроме того, в пользу матери Ксении Каторгиной они должны выплатить моральный вред — 5,5 млн на троих.

От свердловского поселка Ачит до башкирского города Дюртюли будет проложена новая дорога, как часть скоростной трассы М-12 «Екатеринбург — Казань — Москва», продлить которую поручил Владимир Путин. Маршрут по Уралу обсудила рабочая группа, в которую вошли представители различных министерств и управлений, в том числе специалисты «Уралуправтодора» и компании «Автодор». Напомним, строительство участка дорожной магистрали до столицы Среднего Урала обойдется порядка 260 миллиардов рублей. Как сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков, все предпроектные наработки должны быть выполнены до ноября 2021 года. А само строительство завершится в 2024 году.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
Свердловская областьприговоробществополицейскийштормовое предупреждениеЕкатеринбургКсения Каторгинаитоги дня
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