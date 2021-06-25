Подозреваемый в преступлении татуированный мужчина разыскивается в Березовском

Подозреваемый в преступлении татуированный мужчина разыскивается в Березовском
Подозреваемый в преступлении татуированный мужчина разыскивается в Березовском
Вчера, 22:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Следственным отделом по Березовскому областного СКР разыскивается мужчина, который подозревается в особо тяжком преступлении. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина имеет плотное телосложения, рост 170 сантиметров, также он носит очки. Из особых примет: ноги «колесом», хромата на правую ногу и татуировки: на груди «храм», на запястье правой руки — «дракон», на левом плече — «молодая девушка».

16 июня был одет в кофту темно-зеленого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. При себе имел небольшую сумку (цвет светло-коричневый) через плечо.

В случае сведений о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-34369-4-93-66 (следственный отдел СКР).

Фото:В. Н. Горелых

Напомним, 23 июня стало известно, что в Екатеринбурге 10-летнего мальчика, имеющего отца-француза, объявили в розыск. Его родители развелись и не смогли договориться, кто будет воспитывать ребенка.

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