Подозреваемый в преступлении татуированный мужчина разыскивается в Березовском

Мужчина имеет плотное телосложения, рост 170 сантиметров, также он носит очки. Из особых примет: ноги «колесом», хромата на правую ногу и татуировки: на груди «храм», на запястье правой руки — «дракон», на левом плече — «молодая девушка».
16 июня был одет в кофту темно-зеленого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. При себе имел небольшую сумку (цвет светло-коричневый) через плечо.
В случае сведений о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-34369-4-93-66 (следственный отдел СКР).
Напомним, 23 июня стало известно, что в Екатеринбурге 10-летнего мальчика, имеющего отца-француза, объявили в розыск. Его родители развелись и не смогли договориться, кто будет воспитывать ребенка.