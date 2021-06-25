Резерв управленческих кадров для больниц появится в Свердловской области

Резерв управленческих кадров для больниц и состав комиссии по отбору кандидатов будет создан в Свердловской области. Соответствующее положение, опубликованное на сайте Минздрава, утвердил министр здравоохранения Андрей Карлов. Врачи включаются в список на три года.

Граждане, которые имеют высшее медицинское образование, свидетельство или сертификат специалиста смогут попасть в резерв. Однако у медика должен быть опыт работы не менее трех лет на руководящих должностях или не менее пяти лет опыта медицинской деятельности и дополнительное образование по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Из списка кандидаты будут исключаться по определенным пунктам: личное заявление, предоставление ложных документов или сведений, назначение на руководящую должность, признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным и привлечение к уголовной ответственности. Также была утверждена комиссия, формирующая резерв управленческих кадров для медучреждений. Она же будет оценивать практический опыт и организационные способности кандидата. В общей сложности в комиссии десять человек. Возглавил ее замминистра Андрей Шастин. Напомним, 1 ноября 2021 года в России стартует новый проект по переводу врачей среднего и младшего персонала на новую систему оплаты труда. Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом

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