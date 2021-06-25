Строительные работы на «Тагильской лагуне-2» идут с опережением графика

На данный момент из 511 миллионов освоено почти 200 миллионов рублей, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Была установлена терраса, почти на 60% завершена ее облицовка гранитом. Сейчас делаются ступени, подпорные стенки. Также рабочие приступили к обустройству детских площадок. Был завезена гранитная плитка для облицовки дорожек, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Первый комплекс «Маяк» производства Дании уже получили, начинаем его собирать. На следующей неделе привезем «Корабль». Поступает оборудование для картодрома и «Автогородка»,отметил Игорь Васильев.
Также в совещании принял участие руководитель формирования «Экстремальный Тагил» Николай Добычкин, который предложил варианты рисунков. Они должны украсить стену, ограждающую скейт-площадку. Добычкин выступил с предложением сделать надпись «Тагильский скейт-парк». В результате было решено устроить встречу с художником и обсудить финальный эскиз.
Владислав Пинаев отметил, что работы ведутся в срок, а где-то даже с опережением графика.
Напомним, в «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы детские площадки, скейт-парк, специальные места для кружков и секций из ГДДЮТ. Также проект предусматривает строительство картодрома, бассейна для судомоделирования и спортивных площадок.