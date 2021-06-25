В 1,5 раза стали чаще уходить из реабилитационных центров подростки в Нижнем Тагиле

Вопросы профилактики по самовольным уходам несовершеннолетних из учреждений государственного воспитания обсудили в МУ МВД Нижнетагильское». В 2021 году подростки стали в 1,5 раза чаще сбегать и реабилитационных центров.

Рабочую встречу с участием руководителей центров комплексного социального обслуживания населения Нижнего Тагила провел начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров. По словам начальник отдела по делам несовершеннолетних Татьяны Пинаевой, за 5 месяцев 2021 года произошел рост самовольных уходов воспитанников из социально-реабилитационных центров. Всего таких случаев было зарегистрировано 43 (за тот же период прошлого года — 25). На совещании руководители центров предложили различные варианты профилактики самовольных уходов — от организации совместных походов с сотрудниками правоохранительных органов, до трудоустройства подростков в отрядах мэра и участия в волонтерских движениях. Стражи правопорядка, в свою очередь, предложили активнее диагностировать детей и проводить лечение от различных видов зависимости. Одним из самых значимых предложений стало — использовать возможности психолога Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МУ МВД «Нижнетагильское» для детей из особой группы риска. То есть, те дети, которые нуждаются в психологической помощи, будут выезжать на базу ЦВСНП, где с ними будет работать воспитатель-психолог, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Также рассматривались варианты шефства и наставничества, как со стороны полицейских, так и со стороны активных жителей Нижнего Тагила — общественных деятелей, которые могли бы подать хороший пример молодежи. Мы должны четко взаимодействовать в каждой конкретной ситуации, чтобы своевременно принять необходимые меры. Нужен жесткий контроль над такими подростками со стороны не только сотрудников полиции, но и педагогов, социальных воспитателей, отметил глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Напомним, за пять месяцев 2021 года из окон в Нижнем Тагиле выпали трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. Как отметили в полиции Нижнего Тагила, зачастую причинами таких инцидентов становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также отсутствие должного контроля со стороны родителей. Трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала года

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