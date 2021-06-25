Выездной личный приём граждан руководителем СК пройдёт в Нижнем Тагиле

Во время приёма свердловчане смогут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.
Также будут приниматься обращения относительно проведения проверок и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, обращения о расследовании уголовных дел относительно действий медработников, о невыплатах заработной платы и о преступлениях, совершённых лицами, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, принимают обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.
Гражданам, которые желают прийти на приём, нужно иметь при себе паспорт, заявление, в котором изложена тема обращения, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами и органами местного самоуправления.
В Нижнем Тагиле приём пройдёт с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Папанина, 23.
Напомним, в 2020 году Минприроды приостановил личный приём граждан в связи с пандемией коронавируса. По всем вопросам им было рекомендовано обращаться в письменной форме.