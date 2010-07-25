Борьба с пожаром в заповеднике "Денежкин камень" практически завершена
Площадь пожара в уральском заповеднике "Денежкин камень", которая в пятницу составляла 300 гектаров, сократилась в субботу до 0,25 гектаров, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар в природном заповеднике "Денежкин камень" начался 15 июля. Сначала его площадь составляла около 1,5 гектара, но в течение недели огонь распространился на площади в 1,5 тысячи гектаров. Лес горел в недоступном для техники и труднодоступном для людей месте в районе горы Чурок.
По данным МЧС, пожар в настоящее время практически ликвидирован. По состоянию на субботу оставались небольшие очаги горения. В тушении были задействованы 184 человека, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
Заповедник "Денежкин камень" расположен на восточном склоне Северного Урала на территории Североуральского и Ивдельского районов Свердловской области. "Денежкин Камень" был организован в 1946 году на площади 135 тысяч гектаров, включая территории в Свердловской и Пермской областях. Заповедник создан для охраны малонарушенных горно-среднетаежных ландшафтов Северного Урала и памятника природы - горы Денежкин Камень высотой 1,492 километра.