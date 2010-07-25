Борьба с пожаром в заповеднике "Денежкин камень" практически завершена

Пожар в природном заповеднике "Денежкин камень" начался 15 июля. Сначала его площадь составляла около 1,5 гектара, но в течение недели огонь распространился на площади в 1,5 тысячи гектаров. Лес горел в недоступном для техники и труднодоступном для людей месте в районе горы Чурок.

По данным МЧС, пожар в настоящее время практически ликвидирован. По состоянию на субботу оставались небольшие очаги горения. В тушении были задействованы 184 человека, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.