В Екатеринбурге с размахом провели фестиваль окрошки

Любителей традиционного для знойного уральского лета блюда нашлось немало – всего в мероприятии приняли участие 10 000 горожан. Программа фестиваля получилась интересной и насыщенной: в нее вошла не только дегустация окрошки, но еще и проведение разнообразных конкурсов, среди которых были соревнования на скорость выпивания кваса, кулинарные состязания и даже бои на бревнах.