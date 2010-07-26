В Екатеринбурге с размахом провели фестиваль окрошки
26 июля 2010, 05:00ОбществоIrinaKoshp
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Администрация уральской столицы нашла самый оригинальный и, как оказалось, эффективный способ борьбы с жарой – проведение в городском парке фестиваля окрошки.
Любителей традиционного для знойного уральского лета блюда нашлось немало – всего в мероприятии приняли участие 10 000 горожан. Программа фестиваля получилась интересной и насыщенной: в нее вошла не только дегустация окрошки, но еще и проведение разнообразных конкурсов, среди которых были соревнования на скорость выпивания кваса, кулинарные состязания и даже бои на бревнах.
Для того, чтобы участники фестиваля чувствовали себя комфортно, администрация парка официально разрешила купание в городском фонтане.
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