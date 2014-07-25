DNS объявляет акцию!

Лучшее время для приобретения нового компьютера – это летний период. Не сложно догадаться – с началом нового учебного года, в сентябре, родители торопятся купить новую технику для школьников и студентов. В итоге, быстро приобрести хороший компьютер не получится, так как желающих много.

Чтобы вы могли порадовать себя и своих близких, а так же успеть выбрать хороший компьютер, сеть Цифровых супермаркетов DNS приготовила вам подарок – до конца июля 2014 года мощный компьютер на базе процессора Intel Core i5 доступен по суперцене!

Компьютер DNS Extreme обладает четырехъядерным процессором – 3,31ГГц, оперативной памятью 8 гигабайт и игровой картой NVIDIA GeForce GTX.

Торопитесь, не упустите возможность приобрести отличный компьютер по привлекательной цене, порадуйте себя и своих близких!

Товар, участвующий в акции:

(Core i5-4440 (3.1GHz), 8GB, GTX650 (1024), 1TB, DVD±RW)

28 590 руб.

24 990 руб.