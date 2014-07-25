Два тагильских музея получат гранты на создание виртуальных проектов
В соответствии с поручениями губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министерством культуры региона проведён конкурс среди муниципальных музеев на получение государственной поддержки в форме грантов на создание виртуальных проектов в 2014 году.
По итогам творческого испытания определены получатели семи грантов на общую сумму 3 миллиона рублей. Среди победителей два музея Нижнего Тагила, сообщили в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
На создание «Виртуальной выставки (экспозиции)» грант в размере 400 тысяч рублей присужден Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозаводской Урал» с проектом «Глазами победителей». Одним из победителей в номинации «Виртуальный музей» и получателем грантов в размере 600 тысяч рублей стал Нижнетагильский музей изобразительных искусств с проектом «Открытый музей».
В министерстве культуры отмечают, что гранты для реализации творческих проектов муниципальных музеев направленны, в первую очередь, на выполнение Указов Президента Российской Федерации по созданию виртуальных выставок и экспозиций. Со слов заместителя министра культуры области Олега Губкина практика государственной поддержки в форме грантов – один из эффективных механизмов стимулирования творческих процессов.
В выигрыше не только музеи, но и их посетители, жители области, которые с радостью приходят в обновлённые музеи. Сегодня музей, имея виртуальную экспозицию, конечно, выходит на новый уровень, и это правильно – нужно соответствовать веяниям времени, нужно привлекать молодёжь в культуру уверен замминистра.
К сожалению, не в любой отрасли возможен переход в виртуальную реальность, и особенно это актуально для производства или складирования готовой продукции. Именно поэтому строительство быстровозводимых зданий остается популярной услугой, а готовые строения имею широчайший спектр применения - от торговых центров до спортивных сооружений.