Этот праздник можно отмечать круглый год: тагильчан поздравили с Днем любви, семьи и верности (ФОТО)

Так в минувшую субботу, 19 июля, в парке Победы, в Гальяно - Горбуновском районе, творческий коллектив Центра Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», совместно с другим творческим коллективом, провели праздничное мероприятие, посвящённое любви и верности.

Эта концертная программа была посвящена Общероссийскому дню семьи, который отмечался 8 июля, но из-за погодных условий организаторы решили перенести его на 19-ое число.

В 15:00 творческая группа показала детям сказку-спектакль «Мешок яблок». Герои сказки учили детей быть добрыми, не жадничать, приходить на помощь друг другу. После театрализованного спектакля герои сказки провели весёлые эстафеты и конкурсы. А всем желающим детям, художник рисовал на лице рисунки.

После игр с детьми, творческий коллектив подготовил концерт с добрыми песнями о любви и верности. В концерте выступали не только взрослые вокалисты и танцоры, но и детские коллективы. Приятным сюрпризом концертной программы было награждение по четырём номинациям; «Самая крепкая семья» победили супруги, которые прожили в любви и верности 54 года счастливой жизни.

Также награждали семьи в номинациях «Самая молодая семья», «Многодетная семья» и «Многодетная семья из приёмных детей». Еще одной изюминкой мероприятия было, что процессе всего концерта разыгрывалась лотерея среди собравшихся.

День семьи, любви и верности - сравнительно молодой праздник. Со временем у него обязательно появятся свои традиции празднования. А сейчас каждая семья – и совсем молодая, и уже крепкая и дружная, и даже будущая - может положить начало своей собственной традиции отмечать этот день. Все общественные организации, которые сегодня собрались праздновать этот день, тем самым пропагандируют здоровые ценности крепкой семьи, любви и верности поделилась ведущая концерта Екатерина Петрухина.

Фотографии предоставлены ЦПГИ «Вместе»

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