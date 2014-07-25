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«Фестиваль фестивалей» в Антоновском: 10 тысяч гостей проведут три дня под пение бардов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Фестиваль фестивалей» в Антоновском: 10 тысяч гостей проведут три дня под пение бардов

25 июля 2014, 12:05Общество
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