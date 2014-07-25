«Фестиваль фестивалей» в Антоновском: 10 тысяч гостей проведут три дня под пение бардов

Программа фестиваля стартует уже в пятницу, 1 августа. В этот день участники и гости прибудут на фестивальную поляну для регистрации. В 18:00 для разогрева стартует концертная программа клубов самодеятельной песни Уральского региона и не только. В 20:00 произойдет торжественное открытие XXX фестиваля самодеятельной песни. И затем до самого рассвета музыканты будут исполнять свои песни. Это атмосферное мероприятие завершится в воскресенье, 3 августа.

Цель фестиваля – сохранение и преумножение нравственных, культурных и творческих поэтических и музыкальных достижений молодежи, гласит «Положение о...». По традиции там выберут лучших участников фестиваля в 10 номинация – начиная от «Лучшего исполнителя» и заканчивая «Лучшим авторским коллективом».

TagilCity.ru удалось пообщаться с уникальным человеком, одним из организаторов фестиваля – Игорем Ивановичем Пашковым. Игорь Иванович – руководитель клуба бардов в корпорации УВЗ, неоднократный победитель творческих конкурсов авторской песни.

Наш гость принимал участие практически во всех 30-ти фестивалях в Антоновском. Обещает, что по уровню выступающих в этом году фестиваль будет на ступень выше предыдущих. Более 10 тысяч гостей и участников приедут под Нижний Тагил с разных уголков России. А среди возможных гостей даже вице-спикер Государственной думы в Москве Сергей Железняк.

В этом году мы проведем «фестиваль фестивалей». У нас уже около 11-ти регионов, клубы самодеятельной песни из разных городов. Из Самары, из Москвы. Приедет легендарный Михаил Сипер, в 1982 году он создал «Зеленую лампу» в Нижнем Тагиле. По возможности приедет Леонид Сергеев. Из тагильчан появятся Владимир Городзейский, Евгений Чулков. Из Тюмени приедет Геннадий Балахнин. Из Ханты-Мансийска участники даже привезут свой чум. Я думаю, фестиваль будет удачным делится Игорь Иванович.

Кстати, с тагильчанином Евгением Чулковым связана отдельная история – он выступает в стиле Владимира Высоцкого. «Имидж у него такой – отвернешься – один к одному!». В свое время такой подход одобрил сам Высоцкий.

Игорь Иванович и сам будет выступать в Антоновском. К тому же он ответственен за конкурс шуточной песни, в жанре которой он является одним из главных умельцев. Сам пишет, сам исполняет - под задорное звучание гитары, с которой он практически не расстается.

А накануне Игорь Пашков даже выпустил ранее им написанную «Сказку ВДВ (для абитуриентов, поступающих в Рязанское военное училище ВДВ)» - про русского парня Ваньку, который из простого молодца превратился в настоящего десантника, защитника Родины и покорителя женских сердец. Сказку иллюстрировал сам Николай Иванович Дербенев - заведующий постановочной частью, художник, ДК им. Окунева, у которого есть хороший опыт в написании карикатур. На фестивале в Антоновском, кстати, будет третья сцена – специально для десантников, рассказал Игорь Иванович.

Фотографии предоставлены Игорем Пашковым

Был фестиваль в Антоновском, праздновали какую-то дату десантным войскам. Именно там я и начал писать на эту тему. Только через несколько разных версий я предложил – «Съезди, Ваня, до Рязани…». Оттуда и повелось. Ветераны локальных войн и десантники оценили услышанное, предложили даже издать книжку рассказывает Игорь Иванович.

Еще в далеком детстве Игорь Иванович, будучи ребенком, слушал записи, на которых два чтеца озвучивали сказки Корнея Чуковского. Так, спустя много лет тагильчанин решил сам создать произведение в этом жанре.

Открытый городской фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина в Антоновском пройдет на славу – иначе и быть не может. В этом уверены не только участники, но и гости и организаторы. Гостям осталось запастись теплыми вещами на случай непогоды и хорошим настроем.

Фестивали бардовской песни, концерты на открытом воздухе, гастроли известной группы - все они притягивают фанатов, ждущих встречи с любимым исполнителем. К сожалению, они происходят нечасто, поэтому приходится довольствоваться записями. На RBS - радио «Лучшие песни» - можно в любое время послушать хиты отечественных и зарубежных исполнителей, тем самым скоротав время до следующих гастролей.