Майский Хостел? Почему бы и нет!

Москва… Город безграничных возможностей так и манит к себе тех, кто мечтает об интересной и хорошо оплачиваемой работе. Но, увы, в Москве безграничны не только трудовые перспективы, но и цены на недвижимость, поэтому о своей квартире или даже комнате новоиспеченным жителям столицы остается только мечтать. Как же быть? Одним из наиболее разумных вариантов здесь станет размещение в общежитии. Нынешние «общаги» совсем не похожи на те, что процветали в Москве еще 10 – 15 лет назад, и доказать это нам поможет знакомство с хостелом под романтичным названием «Майский».

Хостел Майский находится буквально в 10 минутах ходьбы от станции метро Щелковская, так что проблем с поездками на работу и просто путешествиями по Москве у его постояльцев никогда не возникает. Руководство общежития в качестве его основных достоинств выделяет следующие качества:

Гарантированный порядок. Под этим достоинством понимается как чистота во всех помещениях хостела (комнатах, коридорах, душевых, кухне), так и строгие правила распорядка, за нарушение которых постояльцев штрафуют или выселяют. В общежитии регулярно проводится уборка и дезинфекция, заселяют в него только славян и только по паспорту. Так что жить в одной комнате с сомнительными лицами и дебоширами обитателям Майского не грозит.

Наличие всего необходимого для полноценной жизни. Майский – это не обшарпанные комнаты со скрипучими кроватями и покосившимися тумбочками, а настоящий хостел европейского уровня. Новая удобная мебель, чистые санузлы с полным комплектом необходимых принадлежностей, уютная кухня с посудой, многочисленные розетки для зарядки техники и даже бесплатный wi-fi находятся в полном распоряжении постояльцев.

Отличные цены. Финансовый вопрос всегда является определяющим для тех, кто заселяется в общежитие, ведь при наличии денег любой здравомыслящий человек предпочтет гостиницу или арендованную квартиру.Поэтому при всех своих достоинствах Майский является еще и очень бюджетным вариантом размещения в Москве.При заселении с посуточной оплатой стоимость места составляет 500 рублей в сутки, с понедельной оплатой – 310 рублей в сутки, а с помесячной оплатой – и вовсе 250 рублей за сутки. Выделить такую сумму за комфортабельное проживание может позволить себе каждый.