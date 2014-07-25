Страховщики назвали самые угоняемые машины в России

По данным исследования, в этом году рейтинг городов с наибольшей частотой угонов возглавила Самара — вероятность угона в этом городе составляет 0,43%. На втором месте располагается Пермь (частота угонов — 0,37%), замыкает тройку Тольятти (0,35%). Екатеринбург занял в топ-10 предпоследнюю строчку с результатом 0,13% — реже автомобили угоняют только в Ростове-на-Дону (0,12%). Общая частота угонов по России во второй половине 2013 г. — первой половине 2014 г. не претерпела изменений и составляет 0,21%, пишет издание «Деловой квартал. Екб».