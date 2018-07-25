Филиал «Почты России» в Тавде оштрафован за продажу сигарет рядом со школой

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В городе Тавда филиал «Почты России» был наказан за продажу сигарет: табачная продукция продавалась в непосредственной близости с образовательным учреждением – школой.
Источник: «ОТВ»
Факт нарушения выявили сотрудники местной прокуратуры во время проверки. В итоге директор магазина, осуществляющего продажу в «Почте России», а также начальник почтового отделения были оштрафованы на пять тысяч рублей.
Вскоре после освещения этой информации в СМИ представители «Почты России» сообщили, что табачная продукция была немедленно изъята из отделения почтовой связи. Вместе с этим руководство главного почтамта усилило контроль за соблюдением законодательства об охране здоровья россиян.
Напомним, розничная продажа табачных изделий запрещается на расстоянии менее ста метров от ближайшей точки, которая граничит с территорией школ, детских садов и иных учреждений образования.
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