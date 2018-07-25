Филиал «Почты России» в Тавде оштрафован за продажу сигарет рядом со школой

Факт нарушения выявили сотрудники местной прокуратуры во время проверки. В итоге директор магазина, осуществляющего продажу в «Почте России», а также начальник почтового отделения были оштрафованы на пять тысяч рублей.

Вскоре после освещения этой информации в СМИ представители «Почты России» сообщили, что табачная продукция была немедленно изъята из отделения почтовой связи. Вместе с этим руководство главного почтамта усилило контроль за соблюдением законодательства об охране здоровья россиян.