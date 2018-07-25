Фонд капремонта Свердловской области выплатит штраф жителям Первоуральска

В одном из многоквартирных домов Первоуральска был проведен капитальный ремонт. После запуска отопления по окончании ремонта одна из квартир была затоплена, в результате чего был нанесен ущерб имуществу жильцов.

Независимые эксперты оценили ущерб в 113 тыс. 783 рубля.

Владельцы квартиры обратились в суд с иском в отношении фонда капремонта, подрядчика, субподрядчика и управляющей компании о возмещении ущерба.

Первоуральский городской суд требование удовлетворил. Ответчики с решением суда не согласны и подали апелляцию.