Фонд капремонта Свердловской области выплатит штраф жителям Первоуральска

Жителям Первоуральска удалось взыскать с Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области более 100 тысяч рублей за ошибку подрядчика.
В одном из многоквартирных домов Первоуральска был проведен капитальный ремонт. После запуска отопления по окончании ремонта одна из квартир была затоплена, в результате чего был нанесен ущерб имуществу жильцов.
Независимые эксперты оценили ущерб в 113 тыс. 783 рубля.
Владельцы квартиры обратились в суд с иском в отношении фонда капремонта, подрядчика, субподрядчика и управляющей компании о возмещении ущерба.
Первоуральский городской суд требование удовлетворил. Ответчики с решением суда не согласны и подали апелляцию.
Свердловский областной суд жалобу удовлетворил и взыскал запрашиваемую сумму с Фонда капремонта, так как, согласно закону, региональный оператор несет ответственность за действия или бездействие третьих лиц, нанятых для выполнения ремонтных работ.