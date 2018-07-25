Глава Хакасии Виктор Зимин заступился за титульную нацию республики

Хакасия была и останется целым регионом. Об этом заявил глава республики Виктор Зимин. Также он добавил, что на ее территории продолжат проживать и развиваться все уникальные народности.
Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин сообщил, что выборы в регионе протекают тихо и спокойно, вопреки громким заявлениям о том, что Хакасия не должна носить статус самостоятельной республики, а хакасы - называться отдельной нацией. Зимин отметил, что подобные заявления являются аморальными, в них отсутствует логика.
Также глава Хакасии добавил, что хакасский и русский языки уникальны, а национальности, проживающие в регионе, уже давно стали одной большой семьей, которая не должна разделяться на другие регионы.
Отмечается, что, вероятно, Виктор Зимин прокомментировал высказывание кандидата на пост главы Хакасии Ивана Миронова, который ранее предложил объединить республику с Тывой и Краснодарским краем, а также заявил, что нации хакасов не существует. Отмечается, от Миронов – единственный кандидат из Москвы. Отмечается, что он не прошел муниципальный фильтр и призвал бойкотировать выборы.