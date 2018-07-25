Глава Хакасии Виктор Зимин заступился за титульную нацию республики

Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин сообщил, что выборы в регионе протекают тихо и спокойно, вопреки громким заявлениям о том, что Хакасия не должна носить статус самостоятельной республики, а хакасы - называться отдельной нацией. Зимин отметил, что подобные заявления являются аморальными, в них отсутствует логика.

Также глава Хакасии добавил, что хакасский и русский языки уникальны, а национальности, проживающие в регионе, уже давно стали одной большой семьей, которая не должна разделяться на другие регионы.