Грязь и мусор: владельцы забросили пляжный комплекс «Иван-озеро» в ГГО

Со слов отдыхающих, вблизи пляжного комплекса «Иван-озеро» разбросан различный бытовой мусор, вывозом которого никто не занимается.

В летнее время предпочитаю ездить на «Иван-озеро». Еще пару лет назад, территорию озера облагородили, создали там целый пляжный комплекс. За чистотой и порядком всегда следили, было очень приятно там отдыхать. А этим летом я приехал, и я увидел горы мусора, которые лежали вблизи дороги и самого озера. Не пляж, а помойка,пожаловался тагильчанин.

Как рассказывают местные жители, в этом году водоем больше никем не обслуживается. Забор, которым ранее была огорожена территория, отсутствует.

Приехав в этом году на «Иван-озеро», я обратил внимание, что нет забора, которым ранее был огражден комплекс. Также нет персонала, который ранее встречал отдыхающих у входа. И куда подевался сторож из домика и злая собачка? Как я понимаю, содержанием комплекса больше никто не занимается, рассказал местный житель.

В группе в ВК «Черный список Тагила» тагильчане разместили пост, в котором призывают отдыхающих соблюдать чистоту и порядок на «Иван-озере» и убирать после себя мусор.

Не ведите себя как свиньи, забирайте мусор с собой, а не превращайте место для отдыха в свалку! Это же не сложно, отдохнуть, весь мусор сложить в мешок и увезти с собой, с таким призывом обратились тагильчане к отдыхающим на Исинском водохранилище.