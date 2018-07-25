Грязь и мусор: владельцы забросили пляжный комплекс «Иван-озеро» в ГГО

На территории пляжного комплекса «Иван-озеро», который находится на Исинском водохранилище в Горноуральском городском округе, повсюду разбросан бытовой мусор. Этот водоем расположен в пяти километрах от Нижнего Тагила. Со слов тагильчан, в этом году территорию вблизи озера никто не обслуживает.
Со слов отдыхающих, вблизи пляжного комплекса «Иван-озеро» разбросан различный бытовой мусор, вывозом которого никто не занимается.
В летнее время предпочитаю ездить на «Иван-озеро». Еще пару лет назад, территорию озера облагородили, создали там целый пляжный комплекс. За чистотой и порядком всегда следили, было очень приятно там отдыхать. А этим летом я приехал, и я увидел горы мусора, которые лежали вблизи дороги и самого озера. Не пляж, а помойка,пожаловался тагильчанин.
Как рассказывают местные жители, в этом году водоем больше никем не обслуживается. Забор, которым ранее была огорожена территория, отсутствует.
Приехав в этом году на «Иван-озеро», я обратил внимание, что нет забора, которым ранее был огражден комплекс. Также нет персонала, который ранее встречал отдыхающих у входа. И куда подевался сторож из домика и злая собачка? Как я понимаю, содержанием комплекса больше никто не занимается, рассказал местный житель.
В группе в ВК «Черный список Тагила» тагильчане разместили пост, в котором призывают отдыхающих соблюдать чистоту и порядок на «Иван-озере» и убирать после себя мусор.
Не ведите себя как свиньи, забирайте мусор с собой, а не превращайте место для отдыха в свалку! Это же не сложно, отдохнуть, весь мусор сложить в мешок и увезти с собой, с таким призывом обратились тагильчане к отдыхающим на Исинском водохранилище.
В открытых источниках есть информация о том, что ранее пляжным комплексом «Иван-озеро» занималась ИП Симакова Н.Е. По контактным телефонам на звонки редакции никто не ответил.