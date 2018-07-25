Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Грязь и мусор: владельцы забросили пляжный комплекс «Иван-озеро» в ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3i7jy27uido

Грязь и мусор: владельцы забросили пляжный комплекс «Иван-озеро» в ГГО

Сегодня, 17:02Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей