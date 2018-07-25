Коммунальные услуги в России подорожают из-за террористов

Согласно регламенту все жилые дома будут разбиты на три уровня безопасности в зависимости от степени угрозы совершения террористического акта. Для того, чтобы обезопасить здания, авторы требований предлагают установку специального оборудования. Оплачивать монтаж и дальнейшее обслуживание должны будут сами жители, сообщает URA.ru.