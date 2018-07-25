Коммунальные услуги в России подорожают из-за террористов

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало новые требования по антитеррористической защищённости домов. В подъездах планируется установка специального оборудования, призванного не допустить совершение теракта. Оплатить его установку и содержание должны будут собственники.
Согласно регламенту все жилые дома будут разбиты на три уровня безопасности в зависимости от степени угрозы совершения террористического акта. Для того, чтобы обезопасить здания, авторы требований предлагают установку специального оборудования. Оплачивать монтаж и дальнейшее обслуживание должны будут сами жители, сообщает URA.ru.
Инициаторы идеи считают затраты обоснованными и предполагают, что установленное оборудование поможет также защититься от хулиганов и вандалов.
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