Нижнетагильский магазин автохимии закрыт после прокурорской проверки

После того, как тагильчане обратились в прокуратуру Ленинского района, следователи провели внеплановую проверку. По её результатам было установлено, что легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы и другие взрывоопасные изделия хранились в помещении, которое для этого не предназначено.