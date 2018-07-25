Нижнетагильский магазин автохимии закрыт после прокурорской проверки

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Внеплановая прокурорская проверка прошла в помещении магазина «LIQUI MOLY», расположенного на первом этаже жилого дома по улице Октябрьской революции, 29. Были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, до устранения которых магазин будет закрыт.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конце июня жильцы дома по улице Октябрьской революции, 29 жаловались на расположенный на первом этаже магазин автохимии «LIQUI MOLY».
После того, как тагильчане обратились в прокуратуру Ленинского района, следователи провели внеплановую проверку. По её результатам было установлено, что легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы и другие взрывоопасные изделия хранились в помещении, которое для этого не предназначено.
Как сообщает надзорное ведомство, индивидуальному предпринимателю направлено исковое заявление о запрете эксплуатации помещения до устранения выявленных нарушений. 25 июля суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и временно закрыл магазин.
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