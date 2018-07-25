Новые опорные пункты для участковых появились в Нижнем Тагиле

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В Дзержинском районе Нижнего Тагила начнут работу новые опорные пункты участковых уполномоченных полиции. В ближайшее время туда завезут оргтехнику и начнётся полноценный приём граждан.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 июля в Дзержинском районе на улице Зари, 47 и по проспекту Дзержинского, 32 открылись новые опорные пункты для участковых уполномоченных полиции.
В заранее отобранных помещениях был произведён ремонт потолков, стен и пола, заменены радиаторы отопления, приборы учёта, входные и межкомнатные двери, проведена горячая и холодная вода. В течение недели в помещения завезут оргтехнику и опорные пункты будут готовы к приёму граждан.
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Всего на территории Дзержинского района действует 12 опорных пунктов полиции, по Нижнему Тагиле и округу их расположено 61. В ближайшее время планируется увеличить число пунктов до 71, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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