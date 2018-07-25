Новые опорные пункты для участковых появились в Нижнем Тагиле

24 июля в Дзержинском районе на улице Зари, 47 и по проспекту Дзержинского, 32 открылись новые опорные пункты для участковых уполномоченных полиции.

В заранее отобранных помещениях был произведён ремонт потолков, стен и пола, заменены радиаторы отопления, приборы учёта, входные и межкомнатные двери, проведена горячая и холодная вода. В течение недели в помещения завезут оргтехнику и опорные пункты будут готовы к приёму граждан.