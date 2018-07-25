Владимирские лесники получили от Светланы Орловой 54 авто

Автомобили были переданы Владимирскому лесхозу и 17 лесничествам. Губернатор Светлана Орлова лично вручила ключи от УАЗ и «Шевроле Нива» главам учреждений. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает ТВ-Миг, Судогодский район Владимирской области является первым в РФ очагом культурного лесоразведения, где появились первые учебные заведения для лесоводов.

Областной бюджет выделил средства на покупку 54 автомобилей, которые предназначены для охраны, защиты и воспроизводства лесов. Еще 37 миллионов рублей было перечислено Департаменту лесного хозяйства региона.

По словам Орловой, автопарк не обновлялся с 2008 года. Теперь новые автомобили будут покупаться ежегодно, поскольку работники леса должны круглосуточно следить за прохождением пожароопасного периода.

Наведение порядка в лесном хозяйстве - один из приоритетов в работе губернатора. Орлова стремится к созданию уютной земли с ухоженными и красивыми лесами, именно поэтому сегодня губернатор уделяет такое внимание вопросам технического обеспечения лесничеств.

Порядок в лесном хозяйстве - одна из главных задач в работе губернатора. Орлова ранее заявляла, что надеется создать уютную землю с очень красивыми и густыми лесами, которые будут привлекать туристов. В области без нефти и газа огромное внимание уделяется лесополосе, поэтому такое внимание техническому обеспечению лесничеств объяснить очень легко.