Дом после капитального ремонта разваливается в Карпинске

В доме по адресу улица Луначарского, 65а восемь квартир, в большинстве из которых никто не живет. Жильцы покинули свои квартиры из-за холода, который проникал через дыры в стенах и потолке.

Администрация города обещала отремонтировать дом в 2011 году, но финансирование было сокращено и часть домов удалили из списка программы капитальных ремонтов, дом по улице Луначарского в том числе.

Капитальный ремонт дома начался в феврале 2018 года. Зимой отремонтировали крышу, сейчас заканчивается ремонт фасада. Дыры в стенах и крыше заделаны.

Внутри дома от потолка продолжает пластами отходить штукатурка, стены рассыпаются, под домом стоит вода из канализации.

Жильцы дома обратились с жалобой к местному депутату Владимиру Юхно, который впоследствии посетил дом.