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Дом после капитального ремонта разваливается в Карпинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дом после капитального ремонта разваливается в Карпинске

Сегодня, 11:00Общество
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