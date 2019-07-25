Как организовать новую контейнерную площадку для сбора ТКО

Регоператор «Рифей» рассказал, как можно организовать новое место для накопления ТКО.
Согласно законодательству, выделить место для сбора ТКО могут только уполномоченные органы исполнительной власти. Однако потребители могут организовать контейнерную площадку или добавить контейнеры, обратившись в администрацию населенного пункта.
От жителей дома данную заявку может сделать управляющая компания, для этого необходимо провести общее собрание жильцов и направить заявление в орган местного самоуправления. Администрация населенного пункта рассмотрит заявку, затем согласует ее с Санэпиднадзором и вынесет решение.
Напомним, что организовать площадку можно не в любом месте, требования к месту сбора ТКО регламентирует постановление правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».