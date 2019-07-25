Как организовать новую контейнерную площадку для сбора ТКО

Согласно законодательству, выделить место для сбора ТКО могут только уполномоченные органы исполнительной власти. Однако потребители могут организовать контейнерную площадку или добавить контейнеры, обратившись в администрацию населенного пункта.

От жителей дома данную заявку может сделать управляющая компания, для этого необходимо провести общее собрание жильцов и направить заявление в орган местного самоуправления. Администрация населенного пункта рассмотрит заявку, затем согласует ее с Санэпиднадзором и вынесет решение.