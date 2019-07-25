Подследственный уральский бизнесмен просит политическое убежище в Европе

Ивачев является совладельцем строительной компании Logic Development. По его словам, на родине его бизнес постоянно подвергался политическому давлению. Когда он решил пойти в политику, то на него завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится в международном розыске. По данным следствия, Ивачев вывел со счетов строительной компании более 350 млн рублей. Данные средства были отданы в счет квартир в трех строящихся домах в Арамиле. Жилье не смогли получить более 300 семей.