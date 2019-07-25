Подследственный уральский бизнесмен просит политическое убежище в Европе
Захар Ивачев, который находится в международном розыске по делу о мошенничестве, попросил убежища в одной из европейских стран, пишет интернет-издание Znak.
Ивачев является совладельцем строительной компании Logic Development. По его словам, на родине его бизнес постоянно подвергался политическому давлению. Когда он решил пойти в политику, то на него завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится в международном розыске. По данным следствия, Ивачев вывел со счетов строительной компании более 350 млн рублей. Данные средства были отданы в счет квартир в трех строящихся домах в Арамиле. Жилье не смогли получить более 300 семей.
Ивачев утверждает, что уголовное дело сфабриковано. По его словам, ему угрожали сотрудники правоохранительных органов, требовавшие дать показания против депутатов, которые при его поддержке избрались в думу Арамиля. Также бизнесмен рассказал, что после этого по его дому неизвестные произвели несколько выстрелов. Именно тогда он решил просить убежище в другой стране.