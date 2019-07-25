Рамзан Кадыров принял себе в охранники шестилетнего мальчика
Сегодня, 17:40ОбществоФото: страница в Instagram Рамзана Ахматовича Кадырова
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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева и рассказал об этом у себя в Instagram. Недавно родители мальчика опубликовали видеозапись с рассказом ребёнка о его мечте охранять главу Чеченской республики, которое увидел Кадыров.
С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире,написал чеченский лидер у себя в Instagram.
По его словам, несмотря на возраст, мальчик полон смелости, решимости, отваги, а также готов встать за главу республики горой и отразить любую атаку.
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