Срок разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия будет увеличен втрое

За разработку документа отвечали три профильных комитета Госдумы. Авторами проекта стали Владислав Резник, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн, Дмитрий Перминов, Фарит Ганиев, Иван Квитка, пишет газета «Новые известия».

Ранее представители охотничьего сегмента страны обратились к законодателям с просьбой о смягчении как финансового, так и административного гнета. Планируется, что изменениям подвергнется статья 13 Федерального закона «Об оружии».

Все нововведения затронут разрешения на хранение и ношение оружия. В частности, законотворцы предложили увеличить срок действия документа с 5 до 15 лет. На такие же сроки планируется продлить и медицинские справки.

По мнению инициаторов, новый законопроект поможет уменьшить траты на административные процедуры и облегчить жизнь охотничьего сообщества. Кроме того, некоторые ситуации сегодня уже доходят до абсурда. К примеру, стоимость разовой процедуры переоформления документа превышает стоимость самого ружья. Поэтому некоторые охотники вынуждены продавать оружие, чтобы оплатить пошлину.

Хуже всего приходится жителям отдаленных населенных пунктов, куда даже не ведут дороги. Им приходится добираться до административных центров на дорогостоящих вертолетах. Поэтому переоформление разрешения доставляет массу неудобств и бьет по карману.

Биолог-охотовед, президент «Росохотрыболовсоюза» Татьяна Арамилева подчеркнула, что предложенные инициативы полностью соответствуют ранее предложенным поправкам в ФЗ “Об оружии”. Принятие поправок поможет уменьшить давление на категорию граждан, для которых охота является главным источником пропитания и заработка. Кроме того, современные обстоятельства в законе, по мнению Арамилевой, могут спровоцировать браконьерство и прочие нарушения в вопросе просрочки разрешений на оружие.

Законодатели позаботились и о правоохранителях. Отмечается, что поправки не подразумевают дополнительной нагрузки. Все полномочия по контролю и обороту оружия останутся в силе. В некоторых моментах нагрузка на них даже станет меньше.

Охотник и общественный деятель Сергей Ястржембский добавил, что изменение законодательства об охотничьем оружии потребует от депутатов комплексного и ответственного подхода. По мнению охотника, срок замены разрешения в 15 лет полностью логичен и оправдан.