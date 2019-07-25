«Уральские авиалинии» проиграли суд с УФАС за рекламу во время ЧМ-2018

В 2018 году на авиакомпанию подало жалобу ООО «Агентство интеллектуальной собственности». Во время проведения ЧМ по футболу «Уральские авиалинии» напечатали рекламу в журнале, в которой говорилось «Летим на футбол». Также на сайте компании появился раздел, где можно было приобрести билеты «на лучшее событие этого года прямо сейчас». Антимонопольная служба посчитала, что такие выражения могли сформировать у людей мнение о связи авиакомпании с ФИФА. Во время разбирательства была назначена психолого-лингвистическая экспертиза, которая доказала, что реклама могла сформировать ошибочные ассоциации.