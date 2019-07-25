В Екатеринбурге ребенок упал с платформы на станции метро из-за игры в планшет
В Екатеринбурге с платформы на станции метро «Чкаловская» на рельсы упал мальчик. Инцидент произошел 22 июля, но известно о нем стало лишь сейчас.
Е1.RU сообщают, что у них оказалась оказалась видеозапись с камеры наблюдения метрополитена, на ней видно, как ребенок идет к краю платформы, держа перед собой планшет, и падает на рельсы. В E1.RU предположили, что в этот момент мальчик играл в онлайн-игру наподобие Pokemon Go.
После падения ребенка сразу заметил взрослый, который помог ему подняться обратно. По словам очевидцев, мальчик опирался на контактный рельс, который находится под напряжением 825 вольт.
Хорошо, что током не убило,передают E1.ru слова очевидца.
Представители екатеринбургского метрополитена подтвердили инцидент, и рассказали, что всё закончилось благополучно.
Такой случай действительно был. Все закончилось благополучно. Ребенку оказали помощь сотрудники транспортной безопасности,рассказали представители метрополитена E1.ru.