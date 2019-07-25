В Екатеринбурге ребенок упал с платформы на станции метро из-за игры в планшет

Е1.RU сообщают, что у них оказалась оказалась видеозапись с камеры наблюдения метрополитена, на ней видно, как ребенок идет к краю платформы, держа перед собой планшет, и падает на рельсы. В E1.RU предположили, что в этот момент мальчик играл в онлайн-игру наподобие Pokemon Go.