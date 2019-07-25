В Екатеринбурге уничтожили арт-объект с облачённым в доллары патриархом Кириллом

Фото арт-объекта автор разместил в своём инстаграме. Художник сопроводил его подписью «Опиум народа», а также хэштегом #скверубыть, который активно использовали противники строительства храма святой Екатерины на месте сквера у драматического театра.

Публикация от Тот самый Rino 👤 (@rino.ink) 21 Июл 2019 в 2:07 PDT

Напомним, финансировать строительство собора планировали екатеринбургские миллиардеры Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. После нескольких дней протестов ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, предложивший провести в городе опрос жителей. Строительство приостановили, а позже чиновники и вовсе отказались от строительства храма на месте сквера.