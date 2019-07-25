В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах

В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышев высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с «сильным вузом». По мнению депутата, бесплатное образование в приграничных зонах повысит его привлекательность.

Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту,передают «РИА Новости» слова депутата.

Также он предположил, что после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.