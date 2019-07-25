В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах
Зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами, передаёт «РИА Новости».
В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышев высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с «сильным вузом». По мнению депутата, бесплатное образование в приграничных зонах повысит его привлекательность.
Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту,передают «РИА Новости» слова депутата.
Также он предположил, что после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.
Помимо этого Чернышев предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев. По его словам, иностранцы, отучившиеся в России, вернутся в свои страны и будут рассказывать о политических идеях и культурных ценностях России, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение.