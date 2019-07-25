В Красноуфимске пьяный водитель-рецидивист отправился в колонию на восемь месяцев
Сегодня, 20:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Красноуфимске водитель, в третий раз севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к восьми месяцам тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В марте 2019 года водитель был задержан сотрудниками ППС. Было установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2016 и 2018 годах он уже был осужден за такое же правонарушение. Учитывая этот факт, суд назначил подсудимому наказание в виде восьми месяцев колонии строгого режима. Также мужчине запрещено управлять автомобилем после освобождения на протяжении трех лет.
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