В Красноуфимске пьяный водитель-рецидивист отправился в колонию на восемь месяцев

В марте 2019 года водитель был задержан сотрудниками ППС. Было установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2016 и 2018 годах он уже был осужден за такое же правонарушение. Учитывая этот факт, суд назначил подсудимому наказание в виде восьми месяцев колонии строгого режима. Также мужчине запрещено управлять автомобилем после освобождения на протяжении трех лет.